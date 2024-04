L' ordine del giorno del Pd sull' aborto divide la maggioranza | la Lega si astiene

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Sui temi etici abbiamo lasciato libertà di coscienza e quindi c'è stato chi ha seguito le indicazioni del governo e chi si è astenuto". Sono le parole del capogruppo dellaalla Camera Riccardo Molinari, dopo la spaccatura nellasul voto all'delavanzato dal Partito democratico (bocciato, con 93 favorevoli e 117 contrari), che pretendeva un'assicurazione alla piena attuazione della legge 194, conseguentemente agli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia'accesso ai consultori delle associazioni Pro vita. Sara Ferrari, la dem che ha presentato l'odg, ha accusato il governo affermando che "l’obiettivo principale e la vera volontà è quella di torturare le donne psicologicamente". Are lasono stati i 18 astenuti ...

Angelina Mango si esibirà stasera 17 aprile al Fabrique di Milano per il concerto evento "pare una pazzia". Qui le canzoni in scaletta .Continua a leggere (fanpage)

Tra le saghe action recenti più amate dagli estimatori del genere non possiamo che annoverare quella di Kingsman , liberamente ispirata alla miniserie a fumetti The Secret Service scritta da Mark ... (cinemaserietv)

Quindici deputati della Lega , tra cui il capogruppo Riccardo Molinari , si sono astenuti su un ordine del giorno Pd per la tutela del diritto all’aborto bocciato dalla maggioranza alla Camera. Il ... (ilfattoquotidiano)

Fingeva di essere un fisioterapista per violentare le pazienti: tra le vittime anche una minore - L’uomo, residente a Latina, è stato arrestato dagli agenti della Guardia di Finanza. Le indagini partite dalle denunce delle vittime, che si fidavano di lui.fanpage

Asset russi, come usarli Ecco la posizione giapponese - Una fonte diplomatica di Tokyo spiega a Formiche.net la posizione del governo: sì all’utilizzo purché sia in linea con il diritto internazionale. Soddisfazione per la continuità tra le due presidenze ...formiche

Scontri tra tifoserie, Foggia maglia nera della serie C per numero di feriti: è tra le prime in Italia - È quanto rivela l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive relativo alla stagione 2022/23. I dati evidenziano un netto incremento degli episodi anche rispetto alle sta ...foggiatoday