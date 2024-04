L’ora di un sovranismo pragmatico - ma la riduzione del danno non è una strategia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Come da previsioni il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti, tra elezioni presidenziali Usa, elezioni europee ed una geopolitica tra Est Europa, Medio Oriente, non dimenticando il Pacifico, in continuo subbuglio. I vari attori con i loro posizionamenti sono in piena attività nei principali continenti: la recente uscita pubblica di Mario Draghi non è che l’ultima di una serie di messaggi, elaborazioni strategiche, azioni, tra le varie correnti di pensiero che percorrono un Occidente in grande travaglio esistenziale. Se Draghi propone, per quanto discutibili, limpide e trasparenti traiettorie per, fondamentalmente, più Europa, dall’altra parte gli attori delle correnti di pensiero antagoniste sembrano alle soglie di un guado, altamente indecise sul da farsi. Dall’altra parte dell’oceano, archiviato l’urlato periodo del complottismo post-elettorale, dei vari QAnon e dei ...