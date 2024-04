L’omaggio di artigiani e studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si festeggiano in Brianza i cinquant’anni dello spettacolo più amato di Garinei e Giovannini, “Aggiungi un posto a tavola“. Non solo perché il premio viene conferito a Seregno, ma anche perché il riconoscimento è sostenuto da scuole edel territorio. Il premio di quest’anno è un piatto di legno pregiato (nella foto), studiato e progettato dall’azienda artigiana ed ebanista “Oris Andretto“, impresa familiare di Meda, mentre l’imballaggio è stato elaborato interamente da Aslam, Associazione scuole e lavoro alto milanese, con sede a Lentate su Seveso. Agliil presidente del premio Giorgio Trabattoni ha presentato l’evento, descrivendo il lavoro di Garinei e Giovannini. "L’obiettivo – spiega Trabattoni – è di preservare la memoria della commedia musicale italiana di Garinei e Giovannini, partiti come giornalisti sportivi ironici, ...