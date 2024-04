Lodi - minorenne siriana sequestrata e violentata | due arresti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 aprile 2024) La polizia ha arrestato un pakistano e un afghano accusati di rapimento a scopo di estorsione, violenza sessuale, lesioni e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La vittima è una ragazza di 17 anni di origine, che durante la guerra era fuggita con la sua famiglia in Turchia. Dopo il terremoto di febbraio 2023, erano diretti verso i paesi dell'Unione Europea. Un mandato di arresto è stato emesso contro una donna albanese, ricercata per lo stesso reato, ma non rintracciabile.