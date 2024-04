Lo stile dell' Opel Astra plug-in

Le abbiamo viste sulle passerelle, per le strade, ritrovate tra le pagine dei libri e persino sul New York Times. Le scarpe da barca navigano a vista tra le tendenze della Primavera-Estate 2024: un ... (iodonna)

Fu Luca Caprai a fondare il brand Cruciani C nel 1992 in Umbria a Trevi in provincia di Perugia, investendo sulla Maglital una delle aziende di famiglia specializzata nella produzione di maglieria ... (quifinanza)

Life&People.it | Non vi sono dubbi su chi abbia scritto le pagine più importanti della storia dell’animalier . padre indiscusso di uno stile che, ispirandosi alla natura, ha portato in passerella ... (lifeandpeople)

Club del Sole supporta lo sport outdoor - Dopo il successo dell’Half Marathon di Rimini dello scorso week-end, Club del Sole torna protagonista dello scenario sportivo locale supportando due importanti eventi nel mondo outdoor e delle du [ ...advtraining

L’abuso di alcol aumenta il rischio di malattia di Alzheimer e Parkinson - È quanto emerge da uno studio appena pubblicato su Nature Communications in occasione dell’Alcohol Prevention Day, la giornata mondiale di prevenzione dell’abuso di alcol sulla salute e sulla società ...milanofinanza

Probios a Cosmofarma 2024 con i suoi prodotti biologici e free from - Tutta l'innovazione e la mission di Probios nei suoi prodotti biologici e free from saranno in mostra a BolognaFiere in occasione di Cosmofarma 2024.horecanews