Lo sport Paralimpico incontra gli studenti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Successo alla Sala Estense per la “Storia e Cultura del Movimento– Percorso didattico versoIs Live/Life. "Il fuoco olimpico è stato acceso per Parigi 2024, adesso sta a noi portare una scintilla dentro tutti voi, che vi porti qualcosa, oggi in particolare sul mondo” e poi le note dell’Inno d’Italia, sulle quali si esibisce Ilaria Guermandi, bravissima ballerina su sedia a rotelle di In.Da.Co, mentre alle sue spalle scorrono le immagini degli ambasciatori paralimpici e della storica tripletta azzurra nella finale dei 100 metri femminili categoria T63 alle Paralimpiadi di Tokyo, uno dei momenti più alti di quella mirabolante estate diazzurro. Si passa alle autorità, con il prefetto Marchesiello in testa, ancora una volta presente per parlare ai giovani della valenza sociale ...