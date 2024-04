LIVE Paolini-Rybakina - WTA Stoccarda 2024 in DIRETTA | si parte con la kazaka al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

PRIMO SET 12:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con la numero 4 WTA al. 12:33 Accolte dall'applauso del pubblico fanno capolino all'interno del Campo Centrale l'azzurra e la. 12:28 Ancora qualche minuto di attesa prima dell'ingresso in campo di Jasmineed Elena. 12:23 La vincente del primo quarto di finale troverà in semifinale una tra la polacca Iga Swiatek e la britannica Emma Raducanu. Match che inizierà non prima delle 17.00. 12:18 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra le due giocatrici, con l'azzurra che guida per 2-1. I due successi di Jasmine ...