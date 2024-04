LIVE Paolini-Rybakina 3-6 7-5 2-1 - WTA Stoccarda 2024 in DIRETTA | break e controbreak in avvio di set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-RUUD (2° MATCH DALLE 12.30) 2-2 Game. Servizio e rovescio a segno per la numero 4 WTA. 40-30 Scambio spettacolare chiuso dal passante di dritto vincente della toscana. 40-15 Si ferma sul nastro la stop volley di dritto della moscovita. 40-0 Arriva il quarto ACE della kazaka. 30-0 Di poco lunga la risposta di rovescio dell’azzurra. 15-0 Jasmine perde il controllo del dritto. 1-2 Contro. Peccato. Jasmine arriva sul drop dell’avversaria ma non riesce ad organizzare un buon colpo in avanzamento. 30-40 Scappa via anche questo rovescio della numero 4 del mondo. 15-40 E’ lunga la risposta di dritto della kazaka. 0-40 Tre palle del contro. ...