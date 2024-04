LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Norris vola sul bagnato ed è in pole per la Sprin - deludono le Ferrari

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Finale di sessione molto caotico, con la direzione gara che ha prima cancellato (per un presunto track limit in curva 16) e poi ridato il tempo dellaposition a. 10.22 Di seguito la classifica finale del SQ3: 1 LandoMcLaren1:57.940 3 2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.261 5 3 Fernando ALONSO Aston Martin+1.975 3 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.088 3 5 Carlos SAINZ+2.274 3 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.435 3 7 Charles LECLERC+2.626 4 8 Oscar PIASTRI McLaren+3.050 3 9 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+3.104 3 10 Guanyu ZHOU Kick Sauber+5.597 3 Landosi prende laposition per lat Race!! SQ3 pazzo, con Hamilton 2° davanti ad ...

9.27 Al momento, in attesa di capire se potrà arrivare la pioggia durante la sessione, la temperatura dell'aria è di 20°C mentre quella dell'asfalto si ...

9.49 L'inizio del SQ2 è stato rinviato di qualche minuto per spegnere un principio di incendio accesosi come in FP1 sull'erba vicino ad un cordolo.

Al Nassr-Al Feiha Streaming Gratis: dove vedere la Saudi Pro League in Diretta LIVE - A sette giornate dal termine, la Saudi Pro League è in mano all'Al Hilal, che sta dominando il campionato, mentre in seconda posizione resta l'Al Nassr, che ...footballnews24

Gp Cina di F1, dove vederlo in tv: orario, qualifiche e gara in streaming e in chiaro su Tv8 - Gp Cina di F1, dove vederlo in tv: orario, qualifiche e gara in streaming e in chiaro su Tv8. Primo gran premio con la sprint race ...superguidatv

LIVE GP Cina: segui le qualifiche Sprint in diretta - Dal circuito di Shanghai vanno in scena le prime qualifiche ShootOut del weekend Sprint del Mondiale di F1 2024 ...autosprint.corrieredellosport