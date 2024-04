LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Leclerc in testa a metà session - segue Sainz Red Bull vicine

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 minuti: questa la situazione quando mancano poco più di venti minuti alla fine dellae 1 Charles1:38.090 2 2 Carlos+0.292 2 3 Max VERSTAPPEN+0.408 2 4 Sergio PEREZ+0.476 2 5 Esteban OCON+0.517 2 6 Lando NORRIS+0.540 2 7 George RUSSELL+0.716 2 8 Lewis HAMILTON+0.749 5 9 Nico HULKENBERG+0.790 2 10 Fernando ALONSO+0.846 2 11 Lance STROLL+1.092 2 12 Oscar PIASTRI+1.166 3 13 Pierre GASLY+1.186 2 14 Guanyu ZHOU +1.457 2 15 Kevin MAGNUSSEN+1.928 2 16 Valtteri BOTTAS+1.952 2 17 Daniel RICCIARDO+1.959 2 18 Alexander ALBON+2.126 3 19 Yuki TSUNODA+2.606 2 20 Logan SARGEANT+2.772 -22 minuti: lavorano sul passo gara anche Norris e Piastri. Non si sa però su quale gara, se quella corta o tradizionale, discorso simile alla Red ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5:10 Il circus ritorna in Cina dopo sei anni dall’ultima volta, datata 2019. Il canovaccio sarà sempre lo stesso: la Ferrari andrà a caccia della Red Bull . ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -60 minuti: le prime monoposto stanno cominciando ad entrare in pista. Una delle incognite sarà il grip, specie dopo alcuni lavori svolti nel ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -39 minuti: out intanto le Red Bull di Verstappen e Perez -40 minuti: prosegue il Lavoro per la Ferrari. Sainz e Leclerc cercano confidenza con la pista. ... (oasport)

F1 oggi in tv, GP Cina 2024: orari prove libere e qualifiche Sprint, streaming, programma Sky e TV8 - Oggi, venerdì 19 aprile, prende il via il fine-settimana del GP della Cina, quinta tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le ...oasport

LIVE F1 GP Cina, segui le prove libere in diretta - Prima e unica sessione di prove libere del week end sul circuito di Shanghai, per il primo week end con il nuovo format Sprint. Semafori verdi alle 5:30 ...autosprint.corrieredellosport

Formula 1 2024, in diretta esclusiva Gran Premio della Cina Sky Sport e NOW - In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro grande weekend all’insegna dei motori con Formula 1, Superbike, WRC, NTT IndyCar Series e Lamborghini Super Trofeo. Dalle due alle quattro ruote, cinque ...digital-news