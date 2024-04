LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | cominciano le prove libere!

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-60 minuti: le prime monoposto stanno cominciando ad entrare in pista. Una delle incognite sarà il grip, specie dopo alcuni lavori svolti nel tracciato. SEMAFORO VERDE!LEDEL GP DELLA5:29 Ormai ci siamo! Un minuto e si parte! 5.28 Ricordiamo che la sessione durerà 60 minuti. Mentre le qualfiche per la Sprint avranno una durata di 44 minuti 5:26 Iniziano ad arrivare le prime immagini da Shanghai! Tanta gente già presente sul tracciato. Un tiepido sole, velato, si affaccia nella pista. Ventidue gradi la temperatura, tante le incognite. 5:24 La grande spettacolarità della pista ha spinto gli organizzatori a pianificare proprio qui la prima gara corta! Non mancheranno le emozioni a Shanghai! 5:20 Sedici curve tecniche e un lunghissimo ...

Il circuito di Shanghai ospita un Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2019. Il Circus non corre in Cina da ormai quattro anni consecutivi, a causa della pandemia da Covid-19, ma è ora ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5:10 Il circus ritorna in Cina dopo sei anni dall’ultima volta, datata 2019. Il canovaccio sarà sempre lo stesso: la Ferrari andrà a caccia della Red Bull . ... (oasport)

LIVE F1 GP Cina, segui le prove libere in diretta - Prima e unica sessione di prove libere del week end sul circuito di Shanghai, per il primo week end con il nuovo format Sprint. Semafori verdi alle 5:30 ...autosprint.corrieredellosport

Formula 1 2024, in diretta esclusiva Gran Premio della Cina Sky Sport e NOW - In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro grande weekend all’insegna dei motori con Formula 1, Superbike, WRC, NTT IndyCar Series e Lamborghini Super Trofeo. Dalle due alle quattro ruote, cinque ...digital-news

GP Cina 2024, DIRETTA Prove Libere - La diretta testuale dell'unica sessione di prove libere del GP di Cina, quinto atto del Mondiale 2024 di F1, il primo con format Sprint ...formulapassion