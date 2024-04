LIVE Baskonia-Virtus Bologna - Eurolega basket 2024 in DIRETTA | serve un’altra impresa per l’accesso ai playoff!

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Le due contendenti sono già sul parquet della Buesa Arena per il riscaldamento che precede la palla a due tra circa dieci minuti. coach Ivanovic dovrà fare a meno di Chima Moneke, che soffre di un fastidio al piede dopo il play-in di martedì contro il Maccabi Tel Aviv. Manca pochissimo al via di questa grande sfida! 20:15 E’ la sfida che vale una stagione per entrambe le squadre. Come direbbero in America: Win or go home! Chi vince infatti passa aicome testa di serie numero otto dove incrocerà il temibile Real Madrid, mentre chi viene sconfitto termina l’annata continentale. Il bilancio in stagione tra le due squadre è di una vittoria per parte, con lareduce dall’di Istanbul contro l’Efes martedì sera ...

