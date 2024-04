LIVE Baskonia-Virtus Bologna 72-57 - Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Markus Howard immarcabil - +15 dei baschi alla terza sirena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82-68 Matthew Costello replica prontamente: iltorna a +14! 79-68 DANIEEEEL HACKEEEETTT!!! BOMBAAAAAAA 79-65 Schiacciata di Matthew Costello: +14! 77-65 A BERSAGLIO DALL’ARCO ANCHE JORDAN MICKEY! 77-62 Risponde subitocon la stessa moneta: 28 punti per lui, di cui 16 solo nel secondo tempo! 74-62 ACHILLE POLONARA: LA TRIPLA DELL’EX, -12. 74-59 Penetrazione di Marinkovic +15. 72-59 ‘Iffe’ Lundberg col fallo! Il danese fallisce però il libero aggiuntivo. Inizia la frazione conclusivaBuesa Arena! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? ilconduce per 72-57 con un parziale di 31-16! 72-57 Code Miller-McIntyre va ...