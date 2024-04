LIVE Baskonia-Virtus Bologna 31-29 - Eurolega basket 2024 in DIRETTA | iberici avanti a metà secondo quart - bolognesi a contatto

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-36 Daniel Hackett pareggia i conti dalla lunetta! 36-34 AWUDU ABASS: SCHIACCIATA! CHE GIOCATA PER L’AZZURRO. 36-32 Risponde subito Markus Howard con la stessa moneta: +4! 33-32 DANIEEEEL HACKETTTT!!! TRIPLAAAAAAAAAAA 33-29 2/2 per Rogkavopoulos ai liberi. 31-29 Rogkavopoulos brucia la retina dall’arco: sorpasso dei padroni di casa, time-out immediato di coach Luca Banchi! 28-29 Costello col fade-away: ilaccorcia, -1! 26-29 Parabola perfetta del tiro del danese: +3 per i! 26-27 Appoggio di ‘Iffe’ Lundberg: larimette la freccia! 26-25 2/2 per Costello dalla lunetta: nuovo vantaggio iberico! 24-25 AWUDUU ABASSSS!!! BOMBAAAAAAAA 24-22 Bomba di Matthew Costello: contro-sorpasso del ...

