LIVE – Baskonia-Virtus Bologna 13-12 - play-in Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilindi, valida come sfida finale dei-in dell’di. Le Vu Nere sono reduci dallo strepitoso successo di Istanbul in casa dell’Efes, battuto per 64-67 al termine di una prova di grande carattere: la squadra di coach Banchi è riuscita a rispondere colpo su colpo all’avvio sprint di Clyburn, sfoggiando poi una difesa super nel secondo tempo e resistendo, infine, al tentativo di rimonta degli avversari negli ultimi minuti. Ora, alla Buesa Arena di Vitoria va in scena la sfida decisiva per aggiudicarsi l’ultimo posto a disposizione per ioff. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 19 aprile, con Sportface che vi fornirà un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:20 Le due contendenti sono già sul parquet della Buesa Arena per il riscaldamento che precede la palla a due tra circa dieci minuti. coach Ivanovic dovrà ... (oasport)

