LIVE Arnaldi-Ruud 4-6 - 2- - ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | occasioni per entrambi nel 2° set

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-RYBAKINA 15-0 Ace (2°) di seconda. 2-2 Chiude con la smorzata, dopo due poderose accelerazioni!!! Con pazienza! 40-30 Doppio fallo (1°), contro Baez furono 9. 40-15 Arriva comodo e chiudedi dritto su una brutta smorzata. 40-0 Grande rovescio lungolinea, bellissima soluzione vincente di. 30-0 Prima vincente in kick. 15-0 LA VERONICA VINCENTE DI! Pazzesco riflesso sotto rete e soluzione brillante! 2-1 Pressa l’azzurro sul rovescioe raccoglie il forzato del ligure. A-40 Di pochissimo lungo il dritto inside in di. 40-40 Entra la prima, poi il dritto e la chiusura a rete di. 40-A Gratuito di ...

Arnaldi-Ruud, diretta Atp Barcellona: segui la sfida dei quarti di finale LIVE - L'azzurro sfida il norvegese, numero 6 del mondo: in palio un posto in semifinale. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...corrieredellosport

Arnaldi-Ruud all'ATP Barcellona, il risultato in diretta LIVE della partita - Arnaldi a caccia della sua prima semifinale in un torneo ATP 500: sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona, il sanremese affronta Ruud, n. 6 del ranking e finalista la scorsa settimana a Monte-Carlo. Il ...sport.sky

Italiani in campo venerdì 19 aprile: Arnaldi alla prova Ruud, Paolini contro Rybakina per andare in semifinale. Quote, orari e dove vederli - Alle 12:30 Jasmine in campo a Stoccarda. Gara piuttosto ostica quella che attende l'azzurro alle 14 circa contro il norvegese ...ubitennis