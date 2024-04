LIVE Arnaldi-Ruud 1-3 - ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | brekka di nuovo il norvegese

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-RYBAKINA 15-30 Rimbalza sul nastro la buona stavolta smorzata del ligure. 0-30 Lungo il dritto a sventaglio, il solito caricone, del. 0-15 Errore di rovescio di. 3-1 Entra la prima, errore con la smorzata di rovescio. Altro break. 40-A Sbaglia dopo una decina di colpi di rovescio. Aveva un rovescio da spingere incrociato ma non ha voluto rischiare. 1/11 di prime palle. 40-40 Altro regalo di, risposta di rovescio lunga. 30-40 Si scompone e commette un altro errore di dritto dopo il servizio l’azzurro. 30-30 Brutto serve&volley sulla seconda, non per l’idea, quanto per la prima volèe mal giocata. 30-15 REGALO di dritto in risposta di ...

