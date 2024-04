L’Italia è in lutto Mamma Alice non ce l’ha fatta - lascia soli i suoi bimbi di 5 e 9 anni La scoperta choc del marito

(Di venerdì 19 aprile 2024) Muore a 36per un malore improvviso, il dramma raccontato dal. È una tragedia quanto capitato adZarpellon., infermiera dell’Usl 7 Pedemontana, ha avuto un malore improvviso lunedì 15 aprile mentre si trovava a letto. A quanto pare si è trattato di un arresto cardiaco. Ilha riportato cosa è successo in quelle drammatiche ore. Dopo il malore la donna è stata portata in ospedale, ma dopo due giorni di agonia è morta. Oltre alZarpellonanche due figli piccoli, due bambini di 5 e 9. L’uomo non si dà pace: “È sempre stata bene”. Nullava presagire questo tragico epilogo. Leggi anche: Leonardo non gli risponde al telefono: il papà lo localizza, va sul ...

