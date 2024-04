L’Italia avrà cinque squadre nella Champions League 2024-25… e la Germania ci è vicina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 aprile 2024)-04-18 23:54:02 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Ea è ufficiale.prossima edizione della UEFA. Nel-25 il format è stato ampliato a 36 club. La conferma è arrivata dopo le gare di ritorno dei quarti di Europeo e di Conference. La Serie A è migliorata nel coefficiente Uefa (in tutte e tre le competizioni viene conteggiato) rispetto al resto delle Federazioni:e Inghilterra lottano per l’altro posto in più disponibile. E in questa stagione due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto la ...