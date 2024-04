L’Istituto Tecnico Falco di Capua al Campus di Scuola Futura Caserta incontra il Ministro Valditara

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 19 aprile 2024). Un incontro emozionante per gli studenti del“G. C.” diche hanno avuto l’occasione di dialogare con il. Si è concluso presso la Reggia di, nel pomeriggio del 15 aprile 2024, ilitinerante di “” con laboratori e attività formative per studenti e personale scolastico, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy e della Giornata mondiale dell’Arte proclamata dall’UNESCO. Ildell’Istruzione e del Merito Giuseppeha visitato ilnel pomeriggio del 15 aprile perre studenti, dirigenti e docenti presenti ai lavori. ...