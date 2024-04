(Di venerdì 19 aprile 2024)dei, Peppe Di Napoli ha deciso dirsi. Arriva sui social ildei, la nuova edizione condotta da Vladimir Luxuria ha già riservato ai naufraghi tanti colpi di scena. Il reality show di Canale 5 ha preso il via lo scorso 8 aprile e si sta rivelando un clamoroso successo puntata dopo puntata. Peppe Di Napoli è tra i concorrenti nondi questa nuova isola. Ie i nonhanno iniziato a convivere in Honduras dove tra amicizie e alleanze sono sbocciati anche diversi dissapori. Leggi anche: Pechino Express: i viaggiatori scoprono lo Sri Lanka Peppe Di Napoli lascia l’Honduras, l’annuncio con unIeri ...

Peppe Di Napoli ha abbandona to L' Isola dei Famosi . A comunicarlo è stata la produzione del reality show condotto da Vladimir Luxuria sui social e, al momento, non sono state rese le motivazioni che ... (tvpertutti)

All' Isola dei famosi è arrivata la notizia sconvolgente di un nuovo ritiro da parte di uno dei naufraghi in gioco L'articolo Isola dei famosi , un altro naufrago si ritira dal reality proviene da ... (novella2000)

L’isola dei famosi, un naufrago si ritira dal gioco: il comunicato ufficiale - L’isola dei famosi, Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi. Arriva sui social il comunicato ufficiale dal reality show ...361magazine

"L'isola dei Famosi", Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi - La produzione del programma di Canale 5 ha comunicato la decisione del TikToker napoletano ...tgcom24.mediaset

Peppe Di Napoli si ritira ufficialmente dall’isola dei Famosi - Un altro concorrente lascia per sempre le splendide spiagge dell’Honduras Non c’è pace per la nuova edizione dell’isola dei famosi ...tuttosulgossip