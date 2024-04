L’intitolazione del parco a Guicciardini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il Comune intitola ildi via Cividale a Don Corso, il collaboratore più stretto di Don Giulio Facibeni che fu anche il suo erede spirituale alla guida dell’Opera della Madonnina del Grappa, un’istituzione per tanti anni protagonista nel sociale anche a Montecatini. A Villa Forini-Lippi, oggi sede della biblioteca comunale, furono salvati molti bambini ebrei, durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia è fissata per sabato 20 aprile, alle 10 30, neldi via Cividale. L’Opera della Madonnina del Grappa "è grata all’amministrazione comunale di Montecatini per la decisione di legare per sempre il nome di Don Corso alla comunità cittadina. In questa terra, l’Opera, nel corso della sua storia, ha seminato esperienze di accoglienze e carità, di cui Don Corso di è reso autentico interprete e fervido attuatore. A ...