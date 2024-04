L’intervento De Santis | Oltre le percentuali e le nostalgie - la Lega al Sud esiste | è giovane e preparata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Gentile direttore, sono settimane che assistiamo alle dubbie analisi che tanti colleghi suoi (giornalisti) e miei (amministratori e politici) stanno facendo sulla storia dellae su noi militanti. Fiumi di inchiostro consumati per raccontare una realtà che tale non è. Voglio farla breve: laal centro-sud, è strutturata, è fatta di gente seria, onesta,. Militanti coraggiosi della prima ora, amministratori eletti nelle fila leghiste, dirigenti di partito che hanno creduto in Matteo Salvini e soprattutto in quell’idea di futuro autonomista e identitario, per una politica nuova. Ladura e pura nel centro-sud ha però una caratteristica principale: è, giovanissima. Siamo in tanti, e siamo gli stessi dal 2015. ...