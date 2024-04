L’Inter va da Barcellona e Real Madrid | due profili giovani nel mirino – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024)sembra intenzionata ad arricchire il proprio parco difensori con un elemento in più. Non è scontato che sia un big, può essere anche un elemento di prospettiva: Tuttosport fa due nomi, uno dele uno del. LA MISSIONE – Questa settimana Piero Ausilio è andato in giro per l’Europa. Il direttore sportivo delha assistito martedì a-PSG al Montjuic, mentre mercoledì era all’Etihad Stadium per Manchester City-. Si è parlato di offerte possibili per Alessandro Bastoni e Marcus Thuram, ma ovviamente non è solo il mercato in uscita l’obiettivo di Ausilio. Anzi: dalle due big spagnole possono arrivare dei consigli per. Colpiper...