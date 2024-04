L’Inter gioca il derby per lo scudetto e l’ambiente | la patch del Wwf per sensibilizzare sul cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024)per lo, ma almeno in parte anche per. In occasione delcon il Milan di lunedì 22 aprile (ore 20.45), nel quale possono vincere matematicamente il campionato di Serie A, i nerazzurri scenderanno in campo con unaspeciale sulla manica della maglia. Si tratta dei cosiddetti “Ext1nction Numb3rs”, cioè numeri che spiegano in maniera equivocabile la crisi climatica che stiamo attraversando e di cui WWF si fa portavoce da anni. La società di Steven Zhang, infatti, ha deciso di sostenere la campagna del WWF Italia “Il Panda Siamo Noi” e il 22 aprile, data in cui cade anche la Giornata della Terra oltre al, giocherà con dei numeri speciali sulle maniche che raccontano un dato o un messaggio di mobilitazione particolare. Ogni ...