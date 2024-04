L’Intelligenza Artificiale al servizio della giustizia | ricostruita la faccia del boss Giovanni Motisi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, morto nel settembre del 2023, lanon si ferma e prosegue la sua caccia all’ultimo importantemafia rimasto ancora a piede libero e legato alla fase stragista. Si tratta di, di cui non si hanno notizie dal 1988, inserito nell’Elenco dei latitanti di massima pericolosità del programma speciale di ricerca del Ministero dell’Interno. Un nuovo alleato per laDa 36 anni la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è a caccia del pericoloso latitante e non si è mai arresa, anzi, oggi può contare sulle moderne e tecnologiche strumentazioni delche è riuscita a ricostruire virtualmente il volto di ...

Euro2024, il pallone ufficiale degli Europei è fatto così: intelligente, interagisce con il Var - combinati attraverso l’Intelligenza Artificiale alla posizione dei giocatori, alimenteranno la tecnologia del fuorigioco semi-automatico e permetteranno di identificare ogni contatto con la palla, ...sport.virgilio

Sito Poste Italiane racconta l'IA per l'educazione digitale - Poste Italiane, tramite le iniziative nell'ambito di Educazione digitale, è focalizzata nel trovare le tecnologie che stanno ridefinendo il modo con cui interagire, lavorare e apprendere contribuendo ...ansa

Testamento biologico: “c’è chi propone di abolirlo e il 75% degli italiani non sa cosa sia” - ROMA – “Il Senato ha avviato la discussione sul tema del fine vita, e c’è chi vuole approfittarne non per ampliare i diritti, ma persino per cancellare il testamento biologico (come ...ekuonews