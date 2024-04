L’insegnamento di Stephan El Shaarawy

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Quanto si corre in una partita di calcio? Mediamente tra i 7 e i 10 chilometri. Dipende dal ruolo, dal contesto tattico, dalle caratteristiche, dalla generosità. Quello che è più difficile misurare è quando si corre, con quale intensità e soprattutto con quanta intelligenza. Quanto sono utili alla squadra le corse di un giocatore. Gli allenatori usano spesso l’espressione “la corsa in più” per definire quei momenti in cui i giocatori si spendono in un impegno fuori dall’ordinario per aiutare i compagni. Queste “corse in più” a volte possono assumere toni epici, dare un brivido d’eccitazione più potente di un gesto tecnico. Corse che sono l’espressione ultima, suprema, del superamento della fatica, della generosità. Corse che, lo sa spesso anche chi le fa, possono non portare a niente, che sono un messaggio esterno, come a dire: “sono qui per dare fondo a me stesso”. Sono corse dello ...