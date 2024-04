L'iniziativa. La stracittadina della solidarietà. In campo scendono gli ultras

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non soltanto il grande evento sportivo, ma anche un momento da sfruttare per iniziative di. Il derby di Milano sarà un momento di sfottò reciproci, ma anche di collaborazione tra glidi Inter e Milan. Lunedì, infatti, è previsto il “Derby”: i rappresentanti delle due curve, rossonera e nerazzurra, stanno infatti raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi, che vengono aiutati dai City Angels sia sulla strada che nei loro centri d’accoglienza. Alcune ore prima dell’iniziopartita le due tifoserie si presenteranno con i loro furgoni davanti allo stadio per consegnare proprio ai City Angels quanto è stato raccolto. L’incontro è in programma alle 15 (la partita si giocherà alle 20.45) davanti all’ingresso 8 dello ...