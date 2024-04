L’influencer di 20 anni si butta nella diga e muore per un video sui social

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) La terribile morte del cantante e influencer ventenne brasiliano, Diego Kaua Oliveira Santos. Più conosciuto con il nome che usava sui, Mc Dieguin Md, il ragazzo voleva realizzare unestremo per i suoi follower. Ma quello che avrebbe dovuto essere un successo si è trasformato in tragedia.Leggi anche: Dickey Betts, morto il fondatore e chitarrista degli Allman Brothers La morte di Mc Dieguin Md Diego Kaua Oliveira Santos, conosciuto artisticamente come Mc Dieguin Md, noto artista di funk, è morto annegato in un lago nei pressi di Americana, nell’entroterra di San Paolo, lanciandosi dalladel Salto Grande. I fatti risalgono allo scorso 16 aprile. L’incidente si è verificato davanti agli occhi degli amici, che hanno tentato invano di salvargli la vita. “Diego ha iniziato ad avere delle difficoltà, trascinandomi ...