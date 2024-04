L’Imu non va pagata in caso di occupazione abusiva | la sentenza della Consulta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024)non vasugli immobili occupatimente. A condizione, però, che il proprietario abbia denunciato in modo tempestivo l’in sede penale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che – con lan° 60 – ha dichiarato l’illeggibilità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 («Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale») nella parte in cui prevede che non sia dovutaper gli immobili occupatimente per i quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. Con questa decisione, lascende, dunque, in campo a difesa dei proprietari degli immobili occupati, pubblici o privati, che fino al 2022 hanno versatonelle ...