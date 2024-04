Ligue 1 | il Nizza trionfa contro lo Lorient per 3-0

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilvince per 3-0lo. I padroni di casa hanno la meglio della partita valida per la trentesima giornata del campionato francese di1. La stagione 2023/2024 è ormai agli sgoccioli, con solo quattro incontri mancanti all’appello. Con i tre punti conquistati questa sera, ilrimane aggrappato al sogno della Champions League, mentre lova inad una mesta retrocessione. Le reti della partita sono state collezionate da tre giocatori diversi, partendo da Sanson, che al 22? ha sbloccato il risultato. Nel secondo tempo, Boga ha poi firmato il raddoppio al minuto 53 e infine Guessand ha chiuso la partita all’89’. SportFace.

