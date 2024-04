Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | la startlist e chi parteciperà Presenti Pogacar e van der Poel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il trittico delle Ardenne si chiude con la. Terza classica nel giro di otto giorni, come vuole ormai la tradizione, ma con la Freccia Vallone che quest’anno ha portato via più energie del previsto a causa del maltempo. Vediamo chi sono i partecipanti a due giorni dalla partenza, tenendo però conto che lapotrebbe cambiare da qui a domenica. Al momento soltanto la UAE Team Emirates e la Groupama-FDJ sembrano avere le idee totalmente chiare su chi portare in corsa. Per gli emiratini c’è Tadej: il fuoriclasse sloveno vuole chiudere il cerchio aperto lo scorso anno con Amstel Gold Race e Freccia Vallone, interrotto solo dalla caduta ed il conseguente infortunio che ne ha condizionato la parte rimanente del 2023. Per i transalpini ...