L’ideologia green si prende pure il derby di Milano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Con un tempismo invidiabile, degno di un vero bomber di razza, l’inarrestabile ideologiasbarca ufficialmente in Serie A. Dopo aver pervaso tutti i settori nevralgici della vita dell’individuo, la martellante propaganda ecologista si impossessa anche del campionato italiano di calcio, e lo fa nel momento cruciale, quello che deciderà le sorti di un’intera stagione calcistica: ildi. Lunedì sera, a San Siro, andrà in scena lo scontro al vertice tra le due milanesi, Milan e Inter, una stracittadina dal sapore agrodolce per i due club del capoluogo lombardo, in quanto, un’eventuale vittoria dei nerazzurri potrebbe portare in dote allainterista scudetto e seconda stella. Mica pizza e fichi. Ma nonostante l’attesa febbrile, possibile presagio del delirio per l’intera galassia nerazzurra, i ...