Libri -Le mie orecchie parlano | quando la fragilità diventa forza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Abbattere i modelli di perfezione, accettare le proprie diversità, sdoganare l’argomento delle malattie rare: questi sono i messaggi del libro “Le mie” di Alessandro Coppola, un ragazzo speciale affetto dalla Sindrome di Usher 2, una malattia rara che lo ha portato alla sordità e lo porterà alla cecità. È un racconto di come il dolore possa trasformarsi in energia costruttiva e un invito ad affermare la propria unicità contro ogni forma di discriminazione con determinazione e straordinariadi volontà. Una platea variegata, di ogni età, si è confrontata generando un interessante dibattito in occasione della presentazione del libro di Alessandro Coppola. Questo evento si inserisce tra numerose attività a latere de “La Casa del Sorriso” di CESVI a San Pietro a Patierno. Una realtà nata nel 2023 in collaborazione ...