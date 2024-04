L' ibrido è più bello

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 aprile 2024) Questa motorizzazione segna un successo che la pone al vertice di vendite di auto nuove (oltre il 37 per cento). Superate quelle a benzina e diesel, stacca in maniera clamorosa anche l’alimentazione esclusiva a batteria. Vantaggi e risparmi degli ultimi modelli rappresentano una valida alternativa a una traumatica rivoluzione ecologica. Transizione ecologica sì, purché sia ibrida. Le auto elettriche non sfondano sul mercato ma in compenso i consumatori optano per una «terza via» che permette di risparmiare sui costi della benzina e, al tempo stesso, pagare il proprio tributo per un mondo più pulito. Le ibride, nelle versioni full, plug-in e mild, vanno per la maggiore. Nel primo caso «si intende un motore endotermico elettrificato che abbassa i consumi grazie a una batteria che si carica con il motore tradizionale» spiega Andrea Cardinali, direttore generale dell’Unrae, l’associazione ...