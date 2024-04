Lezioni di pc per gli over 60 Si parte oggi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Navigazione in Internet, app e social network. Termini e azioni che, per i ragazzi di, nativi digitali, rappresentano la normalità. Per chi, invece, non è più giovanissimo gli stessi argomenti possono rappresentare un dedalo inestricabile anche nelle pratiche quotidiane, sempre più digitalizzate. A fare incontrare le diverse generazioni sarà un progetto specifico "abcdigital" promosso dalla Rete di imprese Asse 4 che sta coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto tecnico superiore e liceale Calamandrei di Sesto e ora li metterà in diretto contatto con un gruppo di60 dell’Associazione Anziani di Sesto. Dopo essere stati formati infatti gli studenti, a loro volta, faranno conoscere a persone decisamente più grandi di loro le nuove tecnologie e i servizi che si possono ottenere attraverso l’uso di cellulari e dei computer. Tra le tante opportunità ...

