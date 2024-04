L' ex di Fedez sfoggia un abito con intimo in vista

Chiara Ferragni sfoggia il suo secondo revenge dress: è iniziata la sua rinascita - Chiara Ferragni fa il suo secondo ritorno sui social con alcuni scatti del look sfoggiato in occasione dell'elegante ...rumors

Chiara Ferragni torna sui social con un vorticoso spacco: "revenge dress" alla Lady D per Fedez - Dopo due settimane di silenzo social Chiara Ferragni è tornata per far parlare di sé, sfoggiando un outfit che molti hanno già associato all'iconico "revenge dress" di Lady D.alfemminile

Lacity Mag - Fedez, prendi e porta a casa: Chiara Ferragni mette da parte la tuta grigia e torna a splendere sui social - Lacity Mag L’influencer italiana da decine di milioni di follower dimentica per un po’ la recente separazione dal marito e sfoggia un revenge dress sexy alla mostra dal suo artista-amico Francesco Vez ...informazione