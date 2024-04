L’evento AL ’BRAGLIA’ Una mostra-scambio per collezionisti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio edomani mattina allo stadio Braglia. All’interno dell’impianto geminiano, precisamente presso l’hospitality Kerakoll Lounge, andrà in scena un importante ritrovo per tutti gli appassionati di cimeli e memorabilia legati al mondo del pallone. Sarà una, aperta a tutti, che si svolgerà dalla 9 alle 12,30: l’ingresso alla manifestazione sarà alla porta 9, sita in piazza Tien An Men sul lato della tribuna centrale. Interverrannoda tutta la penisola, e ci sarà davvero da strabuzzare gli occhi. Nell’occasione il Modena calcio effettuerà un’apertura straordinaria dello store, dalle 9 alle 12. Per recarsi allo stesso store, bisognerà passare attraverso lo stadio e sarà indispensabile essere accompagnati da uno dei ...

Ascoli-Modena, rifinitura al mattino per entrambe le squadre. Bisoli perde anche Duca - Allenamento pomeridiano al Picchio Village per l'Ascoli in vista del match con il Modena in programma Sabato 20 Aprile alle ore 14:00 allo stadio "Del Duca" per la trentaquattresima e quintultima gior ...picenotime

Champions 2023/24 Diretta Mediaset Infinity Quarti Rtorno | Barcellona PSG Canale 5 - Martedì 16 aprile, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League “Barcellona-PSG”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming s ...digital-news

BADELJ, E quegli applausi del Franchi alla sostituzione - Ci sono eventi e momenti che non verranno mai dimenticati. Come quelli vissuti da Milan Badelj a Firenze. Il centrocampista croato, tornato al Franchi un'altra volta dopo aver lasciato ...firenzeviola