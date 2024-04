Letizia di Spagna strega il Re con l’abito esclusivo e i diamanti del sultano

(Di venerdì 19 aprile 2024)disaluta Amsterdam dando il meglio di sé con un lookche lascia tutti senza fiato. E se suo marito Felipe non resiste e le cinge la vita con il braccio in un gesto che stupisce pure lei, gettandola nell’imbarazzo. Il Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi è letteralmente rapito da lei mentre la saluta con un baciamano sotto lo sguardo inceneritore di sua moglie Maxima e soprattutto della figlia Amalia che sembra davvero gelosa di suo padre.diha concluso con Felipe il suo tour di tre giorni nei Paesi Bassi, dove sono stati accolti con grande entusiasmo dalle Loro Maestà Willem-Alexander e Maxima che hanno fatto debuttare la figlia maggiore, la Principessa Amalia, a una visita di Stato con tanto di cena di gala a Palazzo dove la Reina ha completamente sbagliato ...

