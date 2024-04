L’Espressionismo Naif di Kerry James Marshall - per dare agli afroamericani un posto di primo piano nell’arte

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 aprile 2024) Osservando il corso della storia dell’arte non si può fare a meno di compiere una profonda riflessione su quanto di fatto in tutto il passato riconosciuto e celebrato in Occidente siano stati inseriti pochi autori che mettessero al centro della loro ricerca pittorica le persone di colore, quelle che di fatto hanno da sempre costituito una considerevole presenza nelle realtà americane fino a costruirne la storia, seppur in modo più silenzioso. Il protagonista di oggi, artista celebrato in tutto il mondo per il suo approccio unico riguardo ai soggetti rappresentati, mette al centro della sua produzione proprio quella realtà afroamericana, l’osservazione della quotidianità dei sobborghi statunitensi che brulicano di vita e di abitudini diverse, certo, ma comunque sempre appartenenti a quella poliedrica e multiculturale struttura che costituisce il substrato americano. Il mondo artistico ...