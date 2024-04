L’eruzione vulcanica fa paura | possibile tsunami in arrivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le continue eruzioni vulcaniche stanno scatenando il panico nella Nazione e i problemi non sembrano finiti qui: scoppia il rischioIl vulcano Ruang sta scatenando il panico in Indonesia. Le immagini che giungono fino a noi mostrano le molteplici eruzioni che stanno terrorizzando tutta la popolazione circostante. All’inizio della scorsa settimana per la prima volta la lava ha iniziato a schizzare dal camino, per continuare imperterrita a giovedì, quando il vulcano ancora emetteva fumo circondando l’intera zona. Quasi 800 persone residenti nella vicina isola di Tagulandang erano già state fatte evacuare in via precauzionale, gli sviluppi dei giorni seguenti hanno aumentato ulteriormente il numero. Le case circostanti hanno riportato danni rilevanti a causa della ricaduta della roccia, mentre i soccorritori hanno proseguito imperterriti ...