Leonardo DiCaprio è Lex Luthor per Zack Snyder?

(Di venerdì 19 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Nell’ultimo episodio del podcast “Happy Sad Confused”,ha rivelato che ci sono state discussioni conper il ruolo di Lexin “Batman v Superman: Dawn of Justice”. Anche se alla fine Jesse Eisenberg ha ottenuto la parte,ha confermato cheè stato seriamente preso in considerazione per il… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Zack Snyder ha rivelato durante una recente intervista che la sua prima scelta per il ruolo di Lex Luthor in Batman v Superman : Dawn of Justice non era Jesse Eisenberg ma Leonardo DiCaprio . Mentre ... (cinemaserietv)

Batman v Superman, Leonardo DiCaprio doveva essere Lex Luthor: cosa è andato storto - E se, in Batman v Superman, al posto di Jesse Eisenberg ci fosse stato Leonardo DiCaprio Proprio così: il regista Zack Snyder aveva offerto il ruolo di Lex Luthor all'attore Premio Oscar.comingsoon

Come piastrare bene i capelli, la guida in 5 punti per l'uomo che vuole imparare - Dal lavaggio ai tocchi finali, ecco i segreti per usare veramente bene la piastra e ottenere l'effetto che desideri per i tuoi capelli ...gqitalia

Martin Scorsese sogna un biopic su Frank Sinatra - Martin Scorsese torna sul biopic che aveva già annunciato nel 2009. Nel cast Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrance ...sentieriselvaggi