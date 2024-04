Leonardo DiCaprio come Lex Luthor? Zack Snyder voleva lui per Batman vs Superman

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha rivelato durante una recente intervista che la sua prima scelta per il ruolo di Lexin: Dawn of Justice non era Jesse Eisenberg ma. Mentre chiacchierava di recente con Josh Horowitz nel suo podcast Happy Sad Confused,ha confessato di aver discusso del film del 2016: Dawn of Justice con la star premio Oscar,. “Credo che alla fine fosse tipo, ‘eh, non so’. Ma aveva una visione interessante riguardo al materiale e davvero interessante riguardo al personaggio“, ha detto, aggiungendo che“aveva un sacco di ottime idee, in realtà, solo ...