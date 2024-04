L’ennesima spaccata | sfonda una vetrina e fugge col manichino in giacca e cravatta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Viareggio, 19 aprile 2024 – Ha fatto il giro d’Europa la storia di un 22enne che dopo aver commesso un furto in un centro commerciale di Varsavia si finse un, rimanendo immobile, con una borsa in mano, nelladi un negozio fino all’orario di chiusura per eludere ogni controllo. Ed effettivamente nessuno, passeggiando, lo notò; ma quel piano assurdo non sfuggì all’occhio delle telecamere di videosorveglianza. E così il giovane alla fine venne denunciato. Sì, ma cosa c’entra con Viareggio? In realtà niente, solo il. Quello into rubato la scorsa notte dal negozio di abbigliamento da uomo “Gutteridge“ sulla Passeggiata. Usando come ariete la carcassa di una bicicletta, il telaio di un mountain bike già depredata di entrambe le ruote e del sellino, “il solito (per il momento) ignoto“ la ...

