Lei è Amandine, parla di politica e chiede voti sui social per la destra: il problema è che non esiste - L'impatto dell'intelligenza artificiale nel panorama politico sta alimentando nuove paure. La voce di Joe Biden è già stata clonata per inviare messaggi agli elettori del New Hampshire, e sono ...fanpage

Amanda Sandrelli con ‘Lisistrata’ chiude la stagione del Teatro Savoia - Chiude i battenti la stagione di spettacoli 2023/2024 del Teatro Savoia di Campobasso con Amanda Sandrelli che porta in scena il 25 e 26 aprile “Lisistrata” di Aristofane, per una produzione Arca Azzu ...primonumero

