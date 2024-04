Legalità e mafie Incontro con Grasso

(Di venerdì 19 aprile 2024)e lotta alle. Un tema attualissimo e importante. Conad Nord Ovest e l’istituto Filippo Pacini lo affrontano con uncon il presidente del Senato Pietrooggi alle 10 all’auditorium dell’istituto Pacini di Pistoia. La mattinata si concluderà intorno 12. L’si inserisce all’interno dell’iniziativa "Pagine di, esempi di cittadinanza", nata come spin off del Progetto Scuola di Fondazione Conad Ets e realizzata dalla Fondazione Scintille di futuro, voluta proprio dal presidenteper promuovere iniziative di sensibilizzazione dei più giovani ai valori della cittadinanza attiva e consapevole. A Pistoia, Conad Nord Ovest darà l’opportunità agli studenti di incontrare Pietroe dialogare con lui, ...

“Domani 21 marzo in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie noi consiglieri del l’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra parteciperemo a ... (italiasera)

Tempo di lettura: 3 minutiGiovedì 21 marzo 2024 si è svolta a Cerreto Sannita, per la Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie , una giornata speciale di ... (anteprima24)

L'invito di Gratteri ai docenti: 'Portate i vostri alunni nei centri di recupero per tossicodipendenti. Sarà la migliore lezione della loro ...: ... in provincia di Varese, il procuratore Nicola Gratteri ha parlato di legalità, giustizia e lotta ... Antonio Nicaso, co - autore del libro, ha definito le mafie come 'una patologia del potere', un ...

Gli studenti di Saronno a lezione da Gratteri, una vita sotto scorta e di lotta alle mafie: ...segreto per resistere ad oltre 30 anni di vita sotto scorta Forti ideali di giustizia e legalità. ... saggista ed esperto di 'Ndrangheta e autore del libro insieme a Gratteri, le mafie sono una ...