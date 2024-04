Lega Basket Femminile - le date di playoff e playout

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda la stagione regolare dellache questo fine settimana vedrà disputarsi la sua ultima giornata di campionato. Dopodiché sarà tempo diper un finale di stagione decisamente tutto da vivere. Per questo motivo laha reso note ledegli appuntamenti e ribadito la formula e il funzionamento della post-season. Andiamo dunque a scoprire tutto quello che concerne il campionato di LBF., ecco lediCrediti foto: Virtus Bologna FacebookDi seguito quanto comunicato dalla: In vista dell’ultima ...