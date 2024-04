L’editoriale Ilaria Salis e Valentina Mira | a sinistra è la stagione delle cattive maestre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Innocente – speriamo per lei – o no, il punto non cambia:non è e non dovrebbe essere assurta a riferimento o a bandiera. Figuriamoci se può rappresentare una di quelle figure “onorevoli” da spendere nel prossimo Europarlamento. Che messaggio dà allora la candidatura della maestra-militante antifascista (con un curriculum più ricco di segnalazioni e denunce che di pubblicazioni) come capolista di Alleanza Verdi-alle Europee? Un segnale tutt’altro che edificante. Per tanti motivi. Prima di tutto perché si tratta di un sommovimento interno alla polemica politica italiana. Peggio ancora: risponde a una gara tutta interna alla, alla ricerca disperata di protagonisti, in questo caso “antagonisti”, con cui rivitalizzare un campo tutt’altro che largo e soprattutto assai avaro di testimonial. ...