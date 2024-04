Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di venerdì 19 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di192024 Ariete Saluti al vostro mese zodiacale che arriva alla conclusione in una cornice astrale con i colori più sgargianti della primavera. Magnifica protezione delleche incidono sulla vita sentimentale, affetti familiari, amicizie. Nel segno vi restano Venere e specialmente Mercurio che produce un movimento esaltante per il lavoro praticamente tutti i giorni fino al 15 maggio. La presenza del Sole in Toro è adatta per trattative d'affari, negoziati, scambi di idee, ricerche di nuove opportunità. Toro Auguri! Oggi inizia il mese del compleanno, esattamente alle ore 16 con ...