Le sentinelle della natura. Con l'aiuto dei bambini il bosco ora è più verde

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Da ieri i boschi perimetrali del parcovilla Annoni - secondo per estensione in Lombardia solo al parco di Monza, tra quelli cintati - sono più verdi. Alla presenza deidelle classi quintescuola Primaria sono state messi a dimora 300 tra alberi e arbusti, frutto di un accordo di collaborazione tra il Comune, proprietario del parco, e la Fondazione Life Terra. L’obiettivoFondazione, a cui partecipano 16 diverse organizzazioni, è quello di operare per la mitigazione dei cambiamenti climatici nel rispettobiodiversità dei luoghi e la sua mission è la piantumazione di 500 milioni di nuovi alberi in Europa, ovvero sia una delle più grandi iniziative d’azione per il clima in Europa. Life Terra è presente con i suoi progetti in 25 Paesi dell’Unione europea. ...